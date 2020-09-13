Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук, скорее всего, не покинет бельгийский клуб в это трансферное окно.

Гент не желает отпускать украинского форварда, так как ранее продал еще одного лидера атаки Джонатана Дэвида, сообщает voetbalbelgie.

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По информации издания, между Яремчуком, главным тренером и руководством Гента должна состояться встреча в ближайший вторник – именно в этот день бельгийцы должны сыграть квалификационный матч Лиги чемпионов против австрийского Рапида.

Напомним, что Роман Яремчук раскритиковал Гент, приравняв его к команде второго дивизиона из-за серии без побед – бельгийцы только в четвертом туре одержали первую победу, минимально обыграв Мехелен Шведа (1:0).

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