Гент не смог добыть хотя бы одно очко в гостевом матче против Эйпена.

Лига Жупиле, 5 тур

Эйпен – Гент – 2:1

Голы: Превляк, 35, Колс, 53 – Кумс, 63

Удаление: Нгаду-Нгаджи, 74 (Г)

В прошлом туре команда Ласло Болони прервала серию из трех поражений и надеялась начать новую, успешную. Тренер "буйволов" решил обойтись без услуг украинцев – Яремчук не попал даже в заявку, а Пластун и Безус сидели в запасе.

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Гент очень активно начал поединок, создав две прекрасные возможности для взятия ворот. Дорш не смог попасть в створ с передачи Кляйндинста, а прорыв Чекветадзе завершился легким ударом в руки голкиперу. Эйпен отнесся к своим шансам более ответственно – на 35 минуте Превляк замкнул идеальный прострел экс-игрока Барселоны Адриано. Надежды Гента на камбек стали еще меньше, когда Колс удвоил преимущество гостей в дебюте второго тайма.

Капитан "буйволов" Кумс пушкой из-за пределов штрафной отыграл один мяч, но Нгаду-Нгаджи решил усложнить задачу партнерам. Камерунец получил прямую красную за пощечину и удар головой в соперника. Гент в меньшинстве не смог провести еще один удачный выпад, поэтому поехал домой без единого очка. Команда Болони опустилась на 15 место, а в случае победы конкурентов рискует вообще оказаться на дне турнирной таблицы по итогам тура.

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