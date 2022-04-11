Форвард Бенфики Роман Яремчук встретился с украинскими беженцами на клубной арене, сообщает пресс-служба "орлов".

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26-летний футболист пообщался с соотечественниками, в основном детьми, раздал автографы и сфотографировался с желающими.

"Это была прекрасная возможность познакомиться с детьми и их родителями, которые покинули горячие точки Украины. Приятно видеть улыбки на лицах украинских детей. Вместе мы объединяемся ради победы", – написал Яремчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Также на стадионе португальского клуба присутствовал бывший игрок сборной Украины Сергей Кандауров, который в марте уехал из Украины, воспользовавшись португальским паспортом.

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