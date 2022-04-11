Наші легіонери продовжують приділяти увагу вимушеним переселенцям з України.

Форвард Бенфіки Роман Яремчук зустрівся з українськими біженцями на клубній арені, повідомляє прес-служба "орлів".

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26-річний футболіст поспілкувався зі співвітчизниками, переважно дітьми, роздав автографи та сфотографувався з охочими.

"Це була чудова нагода познайомитися з дітьми та їхніми батьками, які покинули гарячі точки України. Приємно бачити посмішки на обличчях українських дітей. Разом ми єднаємося заради перемоги", – написав Яремчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Також на стадіоні португальського клубу був присутнім колишній гравець збірної України Сергій Кандауров, який у березні виїхав з України, скориставшись португальським паспортом.

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