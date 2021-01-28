В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии состоялось два поединка с участием украинцев. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 22-й тур

Беерсхот Вилрейк – Кортрейк – 0:0

Гент – Сент-Трюйден – 1:1

Голы: Депуатр, 90+5 – Колидио, 23

Качараба в сумасшедшем матче с восемью голами и удалением дебютировал за Славию

Середняки чемпионата Бельгии – Беерсхот и Кортрейк – расписали безголевую ничью. Гости владели неоспоримым преимуществом, однако не смогли воплотить его в забитые голы. В составе хозяев весь поединок провел Денис Причиненко, который записал в свой пассив желтую карточку в начале матча. За Кортрейк с первых и до последних минут отбегал еще один украинец – Евгений Макаренко.

Как следствие, Беерсхот набрал 34 очка и оказался на восьмой строчке турнирной таблицы, Кортрейк с 30-ю пунктами – двенадцатый.

АЕК с Чигринским уступил одному из аутсайдеров Суперлиги – Шахов не попал даже в заявку

Гент на своем поле лишь в добавленное время отвоевал ничью у Сент-Трюйдена. В середине первого тайма Факундо Колидио удался дальний удар из-за пределов штрафной и гости вышли вперед. Все шло к минимальной победе Сент-Трюйдена, когда на пятой добавленной к матчу минуте после навеса со штрафного Лоран Депуатр оказался самым расторопным во вратарской гостей и сравнял счет. Почти сразу прозвучал финальный свисток.

Еще одна потенциальная дуэль украинцев не оправдала надежд. В составе хозяев с первых минут вышли Роман Яремчук и Игорь Пластун (был заменен в середине второй сорокапятиминутки), в то время как нападающий "канареек" Александр Филиппов даже не попал в заявку своей команды.

Ничья принесла Генту 31 очко и оставила на одиннадцатой строчке, Сент-Трюйдент с 27-ю баллами – пятнадцатый.

Спаситель и ракета Швед: украинец рвется на Евро, пишет историю суперголами – бельгийские СМИ и фанаты заценили