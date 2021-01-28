Яремчук допоміг Генту врятувати нічию з Сент-Трюйденом, Макаренко та Причиненко не виявили сильнішого в дуелі українців
В рамках 22-го туру чемпіонату Бельгії відбулось два поєдинки за участі українців. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Бельгія, Ліга Жупіле, 22-й тур
Беєрсхот Вілрейк – Кортрейк – 0:0
Гент – Сент-Трюйден – 1:1
Голи: Депуатр, 90+5 – Колідіо, 23
Качараба у божевільному матчі з вісьмома голами та вилученням дебютував за Славію
Середняки чемпіонату Бельгії – Беєрсхот та Кортрейк – розписали безгольову нічию. Гості володіли беззаперечною перевагою, однак не змогли втілити її у забиті голи. У складі господарів весь поєдинок провів Денис Причиненко, який записав до свого пасиву жовту картку на початку матчу. Натомість за Кортрейк з перших і до останніх хвилин відбігав ще один українець – Євген Макаренко.
Як наслідок, Беєрсхот набрав 34 очки і опинився на восьмій сходинці турнірної таблиці, Кортрейк з 30-ма пунктами – дванадцятий.
АЕК з Чигринським поступився одному з аутсайдерів Суперліги – Шахов не потрапив навіть до заявки
Гент на власному полі лише у доданий час відвоював нічию у Сент-Трюйдена. В середині першого тайму Факундо Колідіо вдався дальній удар з-за меж штрафного майданчика і гості вийшли вперед. Все йшло до мінімальної перемоги Сент-Трюйдена, коли на п'ятій доданій до матчу хвилині після навісу зі штрафного Лоран Депуатр виявився найспритнішим у воротарському гостей і зрівняв рахунок. Майже одразу пролунав фінальний свисток.
Ще одна потенційна дуель українців не виправдала сподівань. У складі господарів з перших хвилин вийшли Роман Яремчук та Ігор Пластун (був замінений в середині другої сорокап'ятихвилинки), в той час як нападник "канарок" Олександр Філіппов навіть не потрапив до заявки своєї команди.
Нічия принесла Генту 31 очко і залишила на одинадцятій сходинці, Сент-Трюйдент з 27-ма балами – п'ятнадцятий.
Спаситель і ракета Швед: українець рветься на Євро, пише історію суперголами – бельгійські ЗМІ та фанати зацінили