В матче 19-го тура чемпионата Греции АЕК не смог справиться с Яниной. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2020/21, 19-й тур

АЕК – ПАС Янина – 0:2

Голы: Крижман, 33 (пен.), Лео, 87

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АЕК, который в последних матчах греческой Суперлиги набрал неплохой ход, споткнулся в поединке с одним из аутсайдеров первенства. В середине тайма хорватский нападающий Санди Крижман наказал хозяев за нарушение в своей штрафной, а за две минуты до окончания матча Жан-Баптисте Лео похоронил все шансы АЕКа на положительный результат и прервал пятиматчевую беспроигрышную серию подопечных Маноло Хименеса.

Дмитрий Чигринский вышел с первых минут и провел на поле весь поединок – в пассиве нашего защитника желтая карточка на 34-й минуте встречи. Еще один украинец – Евгений Шахов – не попал даже в заявку.

Поражение оставило АЕК с 37-ю очками на третьей строчке турнирной таблицы греческой Суперлиги.

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