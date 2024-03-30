Нападник Валенсії Роман Яремчук не зумів дограти зустріч проти Мальорки у 30 турі Ла Ліги.

Український форвард вийшов у стартовому складі на матч проти 15-ї команди чемпіонату Іспанії. Утім, Рубену Барасі довелося замінити Романа Яремчука.

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Нападник отримав пошкодження на 16 хвилині матчу. Ступінь травми Яремчука наразі невідома. Замість Романа на полі з'явився Дієго Лопес.

Нагадаємо, українець виступає за Валенсію з вересня 2023 року. У складі "кажанів" Яремчук зіграв у 24 матчах у всіх турнірах, забивши чотири голи.

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