Яремчук отримав травму в матчі проти Мальорки – форвард Валенсії зіграв лише 16 хвилин
20:19 - Читать на русском
Нападник Валенсії Роман Яремчук не зумів дограти зустріч проти Мальорки у 30 турі Ла Ліги.
Український форвард вийшов у стартовому складі на матч проти 15-ї команди чемпіонату Іспанії. Утім, Рубену Барасі довелося замінити Романа Яремчука.
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Нападник отримав пошкодження на 16 хвилині матчу. Ступінь травми Яремчука наразі невідома. Замість Романа на полі з'явився Дієго Лопес.
Нагадаємо, українець виступає за Валенсію з вересня 2023 року. У складі "кажанів" Яремчук зіграв у 24 матчах у всіх турнірах, забивши чотири голи.
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