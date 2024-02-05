Летом 2023 года украинский форвард присоединился к "летучим мышам" на правах аренды из Брюгге.

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Как сообщает Radio Marca, Роман Яремчук чувствует себя счастливым в Испании. Он хотел бы продолжить играть за клуб в следующем сезоне. Украинец полон решимости тренироваться и работать над своей результативностью. Впрочем, пока Валенсия не сделала никаких шагов, чтобы попытаться оформить трансфер Романа, или продлить его аренду.

Напомним, Яремчук сыграл за "летучих мышей" в текущем сезоне в 20 матчах во всех турнирах. В активе нападающего три забитых мяча.

Стоит заметить, что действующее соглашение украинца с Брюгге рассчитано до 2026 года.

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