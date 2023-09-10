"Трансфер в Валенсию? Это большая ответственность. Как всегда, я буду усердно работать, чтобы приносить пользу и команде, и себе. Добиваться поставленных собой целей, смотрю только вперед. Поэтому открыт к тяжелой работе. Валенсия – именитый клуб, там серьезные болельщики. Чувствуется дух серьезного клуба с большими традициями, стадионом. Порой давит то, что надо приносить всегда хороший результат.

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Там играли именитые футболисты, поэтому для меня это, я надеюсь, хороший шаг в моей спортивной карьере, но только время покажет, правильно ли я поступил. С моей стороны – это работать, правильно относиться к своему делу, а дальше футбол или отблагодарит, или скажет, что надо что-то менять", – поделился Яремчук в комментарии вЗбірна.

Напомним, что Роман присоединился к Валенсии на правах аренды из Брюгге, но еще не успел дебютировать за "летучих мышей".

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