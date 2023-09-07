Роман Яремчук явно должен настроить свой прицел к матчам против Англии и Италии.

Мудрик поразил настроем на дуэль с Англией: "Тогда лучше не выходить на поле"

Подопечные Сергея Реброва отрабатывали удары с лета. Когда дошел черед до нападающего Бенфики, случился курьез. Яремчук первым касанием хорошо обработал мяч, однако вторым ударил не в ворота, а в стоявшего рядом оператора (вероятно, это был пресс-атташе сборной Александр Гливинский). Реакция – "Ух, *б твою" от жертвы и безудержный смех горе-снайпера.

Напомним, впереди у сборной Украины 2 сверхважных матча отбора Евро-2024. Команда Реброва будет принимать Англию во Вроцлаве (9 сентября), а затем отправится на гостевую встречу с Италией в Милане (12 сентября).

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