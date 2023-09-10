"Трансфер у Валенсію? Це велика відповідальність. Як завжди, я буду старанно працювати, щоб приносити користь і команді, і собі. Добиватись поставлених собою цілей, дивлюсь тільки вперед. Тому відкритий до важкої роботи. Валенсія – іменитий клуб, там серйозні вболівальники. Відчувається дух серйозного клубу з великими традиціями, стадіоном. Часом давить те, що треба приносити завжди хороший результат.

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Там грали імениті футболісти, тому для мене це, я сподіваюсь, хороший крок у моїй спортивній кар’єрі, але тільки час покаже, чи я вчинив правильно. З мого боку – це працювати, правильно ставитись до своєї справи, а далі футбол або віддячить, або скаже, що треба щось міняти", – поділився Яремчук у коментарі вЗбірна.

Нагадаємо, що Роман приєднався до Валенсії на правах оренди з Брюгге, але ще не встиг дебютувати за "кажанів".

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