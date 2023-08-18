Лига конференций: Яремчук оформил хет-трик и стал "Игорем", ассист Безуса не спас Омонию
Результаты ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги конференций, где играли украинские футболисты.
Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, вторые матчи
КА – Брюгге – 1:5 (2:10 по итогам двух матчей)
Голы: Петерсен, 59 – Боята, 7, Скураш, 45+3, Яремчук, 57, 65, 75
Митьюлланд – Омония – 5:1 (5:2 по итогам двух матчей)
Голы: Чо Ки Сын, 27 (с пенальти), Франкулиньо, 43, 45+2, 64, Гигович, 80 – Какулис, 31
АПОЭЛ – Дила – 1:0 (3:0 по итогам двух матчей)
Гол: Ндонгала, 49
Пюник – Буде-Глимт – 0:3 (0:6 по итогам двух матчей)
Голы: Пеллегрино, 43, Берг, 49, Гулликсен, 54
Дерри Сити – Тобол – 1:0 (1:1 по итогам двух матчей. 5:6 после серии пенальти)
Гол: Патчинг, 15
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Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Бельгийский Брюгге не оставил шансов исландскому КА – Роман Яремчук оформил молниеносный хет-трик, которым затмил голову даже работникам пресс-службы клуба. Официальный twitter-аккаунт клуба назвал Романа Игорем.
Датский Митьюлланд неожиданно разгромил Оманию с Кипра, за которую выступает украинский полузащитник Роман Безус. После минимального проигрыша в первом матче бывшая команда Артема Довбика без проблем обыграла киприотов – не помог даже ассист Безуса.
Грузинская Дила, оставившая за бортом турнира полтавскую Ворсклу, не смогла квалифицироваться в следующий этап соревнований. Грузины минимально проиграли ответный матч на Кипре. Отметим, что ворота Дилы защищал украинец Евгений Кучеренко, а в нападении играл украинский форвард Николай Ковталюк.
Норвежский Буде-Глимт, хорошо знакомый украинским болельщикам, уверенно победил Пюник из Армении. За команду из Еревана полный матч сыграл украинский защитник Антон Братков, но не помог квалифицироваться в следующий раунд.
Тобол из Казахстана, за который выступает украинский полузащитник Евгений Шахов, сумел квалифицироваться в следующий раунд Лиги конференций, одержав нервную победу в серии 11-метровых ударов над Дерри Сити. Украинец уверенно реализовал удар с отметки.