Яремчук приєднається до Валенсії на правах оренди, повідомляє журналіст Het Laatste Nieuws Томас Теке.

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Зазначається, що угода майже завершена. Можливо, саме тому Роман не потрапив навіть до заявки на гру кваліфікації Ліги конференцій проти Осасуни.

Пізніше Relevo підтвердило інформацію про можливий перехід форварда збірної України, але угода ще не завершена. Наставник Валенсії Рубен Бараха у пошуках підсилення звернув свою увагу на Яремчука, який погодився на зменшення зарплатні. Валенсія не матиме права викупу форварда – станом на цей момент тренер намагається переконати президента клубу в доцільності підписання Романа. Або ж вмовити Брюгге передбачити опцію викупу.

До слова, 27-річний Яремчук зіграв у цьому сезоні в 5 поєдинках за Брюгге та встиг відзначитись 4 голами, зокрема, оформивши хет-трик у ворота ісландського КА. Рік тому за українця виклали 17 мільйонів євро – рекорд в історії бельгійського клубу.

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