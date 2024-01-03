Валенсия вышла вперед уже на 4-й минуте: Гайя прорвался по левому флангу и выкатил в район одиннадцатиметровой отметки под удар Яремчуку – украинец не промахнулся, замкнув в касание. В середине тайма Вильярреал мог сравнивать, но Мамардашвили в падении потянул сферу с левого угла. Вскоре Дуро оказался на газоне после толчка в спину и Пепелу с пенальти удвоил преимущество хозяев. На последней минуте первого тайма кипер "летучих мышей" снова спас свою команду после выстрела в упор. Уже в добавленное время гости все-таки забили, но арбитр усмотрел офсайд в эпизоде.

Яремчук дебютным голом в Примере начал избиение Вильярреала – украинец использовал шанс и заработал высокие оценки

После перерыва Дуро с линии штрафной попал в штангу. На 56-й минуте арбитр назначил еще один одиннадцатиметровый, который снова четко реализовал Пепелу. На экваторе второй сорокапятиминутки "желтая субмарина" возродила интригу в матче результативным ударом Морено. На последних минутах Пепелу мог оформить хет-трик, но кипер гостей потянул опасный удар со штрафного. Уверенная победа Валенсии и отличное начало года для Романа Яремчука.