Лиссабонский Спортинг больше не рассматривает форварда Гента Романа Яремчука как вариант усиления команды.

Спортинг действительно ищет усиления атаки, однако отказался от варианта с Яремчуком.

Яремчук попал в список интересов лиссабонского Спортинга

Как сообщает Record, украинца предложили лиссабонскому клубу, однако тот отказался от подписания нападающего. При этом, Спортинг продолжает искать центрфорварда, поскольку основной нападающий лиссабонцев Тьягу Томаш отметился лишь 4 голами.

К слову, Роман провел 19 матчей в составе Гента в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 4 ассиста. Спортинг же является лидером португальского первенства с 23 очками в активе и опережает Бенфику на 2 пункта.

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