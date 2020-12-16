Лісабонський Спортінг більше не розглядає форварда Гента Романа Яремчука як варіант підсилення команди.

Спортінг дійсно шукає підсилення атаки, проте відмовився від варіанту із Яремчуком.

Яремчук потрапив до списку інтересів лісабонського Спортінга

Як повідомляє Record, українця запропонували лісабонському клубу, однак той відмовився від підписання нападника. При цьому, Спортінг продовжує шукати центрфорварда, оскільки основний нападник лісабонців Тьягу Томаш відзначився лише 4 голами.

До слова, Роман провів 19 матчів у складі Гента у поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 4 асисти. Спортінг же є лідером португальської першості із 23 очками в активі та випереджає Бенфіку на 2 пункти.

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