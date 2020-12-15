Лиссабонский Спортинг следит за выступлениями украинца в составе бельгийского Гента и размышляет о возможном трансфере.

"Он – большой босс": Яремчук поделился впечатлениями от нового наставника Гента

По информации A Bola, Яремчук находится в списке возможных кандидатов на усиление команды уже этой зимой. Спортинг имеет серьезные проблемы с центрфорвардом, ведь основной нападающий Тьягу Томаш забил всего 4 гола. Главным бомбардиром "львов" является полузащитник Педру Консалвеш с 9 забитыми мячами. Transfermarkt оценивает Яремчука в 11 млн евро, его контракт рассчитан до 2023 года.

К слову, Роман провел 19 матчей в составе Гента в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 4 ассиста. Спортинг же является лидером португальского первенства с 23 очками в активе и опережает Бенфику на 2 пункта.

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