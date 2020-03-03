Яремчук назвал переход из Динамо в Гент одним из самых правильных решений в жизни

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о становлении своей карьеры футболиста.

"В десять лет меня пригласили в Динамо, фактически до 17 лет меня воспитывала академия. Фантастическое время для меня и прекрасная школа подготовки к взрослой жизни.

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На пути к взрослому футболу я сделал важные шаги в команде U-19 и дубле Динамо. Я понял, что нужно очень серьезно относиться к делу, если хочу добиться успеха. Затем был переход (аренда. – примечание) в Александрию, где я неплохо себя проявил и впоследствии получил шанс попробовать себя в первом составе Динамо.

Впрочем, в итоге я ушел в Гент, и считаю это одним из самых правильных решений в жизни. Очень рад, что играю за эту команду и не так давно продлил контракт. Клуб меня по-настоящему ценит, а для футболиста это, наверное, самое важное. В Бельгии я стал более зрелым игроком. Именно из Гента получил первый вызов в сборную, что стало одним из важнейших событий в моей жизни", – приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

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