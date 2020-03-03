Яремчук: Каждый игрок сборной Украины влюбился в идею Шевченко

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук рассказал о своих выступлениях в составе сборной Украины.

"Прежде всего, от игры в сборной я получаю огромное удовольствие, ведь там меня окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко. Могу всех перечислить, со всеми приятно играть.

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Каждый игрок сборной влюбился в идею тренера, нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы.

Конечно, нам есть еще над чем работать – и очень много. Но я считаю, что у нашей команды большое будущее. В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят едет в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из важнейших факторов для сборной и всего украинского футбола", – приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

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