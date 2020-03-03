Яремчук назвав перехід із Динамо в Гент одним із найбільш правильних рішень у житті

Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук розповів про становлення своєї кар'єри футболіста.

"У десять років мене запросили в Динамо, фактично до 17 років мене виховувала академія. Фантастичний час для мене і прекрасна школа підготовки до дорослого життя.

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На шляху до дорослого футболу я зробив важливі кроки в команді U-19 і дублі Динамо. Я зрозумів, що потрібно дуже серйозно ставитися до справи, якщо хочу досягти успіху. Потім був перехід (оренда. – примітка) в Олександрію, де я непогано себе проявив і згодом отримав шанс спробувати себе в першому складі Динамо.

Втім, в результаті я пішов у Гент, і вважаю це одним з найбільш правильних рішень у житті. Дуже радий, що граю за цю команду і не так давно продовжив контракт. Клуб мене по-справжньому цінує, а для футболіста це, напевно, найважливіше. У Бельгії я став більш зрілим гравцем. Саме з Гента отримав перший виклик до збірної, що стало одним з найбільших подій у моєму житті", – наводить слова Яремчука офіційний сайт УЄФА.

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