Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук признался, кем из футболистов восхищался в детстве.

"По имиджу был похож на Артема Милевского, носил даже 25-й номер. В голове был детский период.

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Мне нравился Милевский, его стиль игры. Все тренеры в академии молились на него. Говорили, что такие нападающие в Украине нужны. Все нападающие в академии хотели быть похожими на него по стилю игры.

Также в академии смотрели матчи Лиги чемпионов. Тогда Челси был топ. Мне Дрогба нравился, я брал 11-й номер в академии, потому что Дрогба", – рассказал Яремчук в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, Роман находился в структуре Динамо с 2007 по 2017 гг.

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