Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук зізнався, ким з футболістів захоплювався у дитинстві.

"По іміджу був схожий на Артема Мілевського, носив навіть 25-й номер. В голові був дитячий період.

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Мені подобався Мілевський, його стиль гри. Всі тренери в академії молилися на нього. Говорили, що такі нападники в Україні потрібні. Всі нападники в академії хотіли бути схожими на нього за стилем гри.

Також в академії дивилися матчі Ліги чемпіонів. Тоді Челсі був топ. Мені Дрогба подобався, я брав 11-й номер в академії, тому що Дрогба", – розповів Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Роман перебував у структурі Динамо з 2007 по 2017 рр.

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