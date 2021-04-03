"Мне дали сыграть 5 матчей в Динамо при Реброве. Я не забил. К кому могут быть претензии? К Реброву, к Суркису? Нет, конечно. Динамо такой клуб, который не ждет. Они видели другую стратегию развития нападающих.

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Это клуб, которому нужен нападающий, который забивает по 20 голов в сезоне. Динамо сделало ставку на Беседина. Это был их выбор", – отметил Яремчук в программе BurBuzz.

Отметим, что нападающий начинал свою карьеру в Динамо, однако не смог закрепиться в составе команды и перешел в Гент в 2017 году. В текущем сезоне Яремчук провел 34 матча в составе бельгийцев, записав в свой актив 18 голов и 5 ассистов.

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