Бенфика в декабре уволила Жорже Жезуша и назначила Нелсона Вериссимо. Временный тренер не поразил, поэтому руководство продолжило поиски. Одним из кандидатов называли Андрея Шевченко, у которого дружеские отношения с президентом Руем Коштой.

Клуб выбрал другой вариант. Следующим тренером Бенфики станет Рогер Шмидт, сообщает Kicker. По информации источника, Шмидт уже провел переговоры с представителями Бенфики – подписание контракта неотвратимо. Детали не разглашаются.

Аналогичную информацию дает португальская пресса. Шмидт еще в феврале сказал, что покидает ПСВ, поэтому Руй Кошта контактировал с ним несколько недель. У Шмидта есть шанс выиграть чемпионат Нидерландов, отставание ПСВ от Аякса составляет 2 очка.

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Таким образом, Роман Яремчук получит нового тренера. Украинец не имеет стабильного места в старте Бенфики, но регулярно приносит пользу команде. В его активе 8 голов и 4 ассиста в 35 матчах сезона.

Рогер Шмидт строит игру вокруг агрессивного прессинга. Его стиль гарантирует зрелищный футбол, иногда даже "сумасшедший". Немецкий специалист известен работой с Байером и Зальцбургом. Прежде чем возглавить ПСВ, Рогер провел два года в Китае.