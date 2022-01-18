Недавно украинский тренер покинул Дженоа, а лиссабонцы еще раньше попрощались с Жорже Жезушем. Бенфике, президентом которой является Руй Кошта (бывший одноклубник Шевченко в Милане), сразу начали приписывать возможность назначения украинца, но "орлы" оперативно все опровергли.

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"Бенфика уточняет, что не обращалась ни к Шевченко, ни к любому другому тренеру, кроме нынешнего, после отставки Жорже Жезуша. Единственным, с кем контактировал клуб, является действующий наставник – Нельсон Вериссимо, который будет возглавлять команду как минимум до завершения текущего сезона" , – говорится в заявлении на официальном сайте Бенфики.

В чемпионате Португалии команда Романа Яремчука занимает третье место, отставая от лидера уже на 9 очков. В Лиге чемпионов соперником Бенфики станет Аякс.

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