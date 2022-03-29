Бенфіка у грудні звільнила Жорже Жезуша та призначила Нелсона Веріссімо. Тимчасовий тренер не вразив, тому керівництво продовжило пошуки. Одним з кандидатів називали Андрія Шевченка, який має дружні стосунки з президентом Руєм Коштою.

Клуб обрав інший варіант. Наступним тренером Бенфіки стане Рогер Шмідт, повідомляє Kicker. За інформацією джерела, Шмідт вже провів переговори з представниками Бенфіки – підписання контракту невідворотне. Деталі не розголошуються.

Аналогічну інформацію дає португальська преса. Шмідт ще в лютому сказав, що покидає ПСВ, тому Руй Кошта контактував з ним протягом кількох тижнів. Шмідт має шанс виграти чемпіонат Нідерландів, відставання ПСВ від Аякса складає 2 очки.

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Таким чином Роман Яремчук отримає нового тренера. Українець не має стабільного місця в старті Бенфіки, але регулярно приносить користь команді. В його активі 8 голів і 4 асисти в 35 матчах сезону.

Рогер Шмідт будує гру навколо агресивного пресингу. Його стиль гарантує видовищний футбол, подекуди навіть "божевільний". Німецький фахівець відомий роботою з Байєром і Зальцбургом. Перш ніж очолити ПСВ, Рогер провів два роки в Китаї.