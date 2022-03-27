"Спасите жизни детей Украины!": Яремчук умоляет остановить Путина і войну
Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук в очередной раз призвал мир противостоять российскому агрессору.
"Я – Роман Яремчук, игрок Бенфики и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я человек и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушены города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже более 100 детей.
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Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создавая гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!
Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два года. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день. Просто сейчас мы должны остановить Путина и защитить Украину!
Когда я говорю "мы", я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей. Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!", – написал Яремчук на своей странице в социальной сети Instagram.
Свой пост Роман дополнил видеокадрами полностью разрушенного Мариуполя.
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