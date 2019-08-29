Яремчук та Бурда цікавлять Рому – лише один з українців зможе переїхати в Італію

Рома слідкує не лише за нападником збірної України Романом Яремчуком. В поле зору римського клубу потрапив ще й захисник Динамо Микита Бурда.

Як стало відомо "Футбол 24", італійська Рома активно цікавиться одразу двома гравцями збірної України – Романом Яремчуком та Микитою Бурдою.

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Якщо про інтерес римлян до 23-річного Яремчука вже було відомо раніше, то прізвище Бурди в контексті можливого переходу до лав Роми з'явилося вперше. Інформацію про інтерес Роми до Бурди підтверджує і La Roma 24. Щоправда, італійці зазначають, що динамівець є альтернативою Деяну Ловрену з Ліверпуля.

Втім, лише один із двох гравців збірної України зможе перейти в Рому – принаймні, у поточне трансферне вікно. Справа в тому, що в "джалороссі" є лише одна вакантна позиція для гравця не з Європейського Союзу.

Нагадаємо, Роман Яремчук феноменально розпочав сезон 2019/20 – 6 голів та 3 асисти у 8-ми матчах. Що стосується 24-річного Бурди, то контракт захисника з Динамо чинний до 30 червня 2022 року. В сезоні 2019/20 центрбек збірної України провів 7 матчів за Динамо та забив 1 гол.

Зауважимо, що раніше з'явилася інформація про інтерес Роми до капітана Шахтаря Тайсона.

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