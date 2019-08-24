"Яремчук – "пожарный" вариант для Ромы", – известный скаут

Скаут Алекс Великих поделился своим мнением относительно интереса к форварду Гента Романа Яремчука клубов итальянской Серии А.

"Считаю, что более конкретный интерес к его персоне был у Лацио. "Бело-голубые" находятся в активном поиске нападающего с такими антропометрическими данными и функционалом. Но, следует отметить, что в приоритете у них игрок загребского Динамо Данни Ольмо. Однако его цена высока для "орлов". Яремчук же дешевле, да и к тому же стабильно забивает в Европе, поэтому вариант с его подписанием римскому клубу был бы объективно интересен.

Рома близка к подписанию Яремчука, – СМИ

Что касается Ромы, то я бы сказал, что кандидатура Яремчука – "пожарный", вариант для клуба. Команда с новым тренером и новым спортивным директором, которые имеют опыт работы с украинскими футболистами и агентами, могла бы рассмотреть Яремчука, но только в случае, если сорвется трансфер поинтереснее.

Что касается моего видения модели идеального чемпионата для Яремчука, то это, скорее всего, Бундеслига, или же АПЛ. Хотя и в Серии А, возможно, он бы имел игровую практику, правда, более как игрок ротации, способный дать отдохнуть в определенных играх лидерам нападения. Именно в этом амплуа его можно было бы использовать в ведущих коллективах.

Лацио нашел альтернативу Яремчуку – форвард выступал в УПЛ

Сезон итальянских клубов, играющих в еврокубках, достаточно длинный, поэтому игрок уровня Яремчука пригодился бы многим из них. Его невысокая трансферная цена, зарплата, опыт игры в Европе и сборной Украины, результативность, а также молодость делают его привлекательным для команд из Серии А", – сказал скаут в интервью footboom.com.