"Моя работа – забивать голы, и я приезжаю в Бенфику, чтобы забить много голов. Я это делал и раньше, и буду упорно трудиться, чтобы продолжать делать это здесь. Я чувствую большую ответственность перед Бенфикой, или перед президентом клуба Руем Коштой или болельщиками. Я настойчиво работать, чтобы забивать голы.

Яремчук определился с игровым номером в Бенфике

Я уже знал об истории Бенфики, но когда я пошел в музей, я мог увидеть большую историю клуба, и его страстных болельщиков. Это самый большой клуб Португалии. Все знают Бенфику. Поэтому я говорю об ответственности. Когда я увидел видео болельщиков Бенфики и увидел заголовки, я сказал себе: "Я должен хорошо работать каждый день".

Советы Шевченко? Я разговаривал с ним, когда я был в сборной Украины на чемпионате Европы 2020 года. Мы тогда говорили о Бенфику. Он сказал мне, что это замечательный клуб, в котором я получу невероятное удовольствие от игры и стану лучше как футболист, это будет хорошо для моей карьеры. В субботу я снова заговорил с ним и Шевченко поздравил меня.

У меня нет секретов по развитию карьеры. Каждый может достичь этого, если каждый день упорно работать и отдавать все. Первая большая цель Бенфики – выигрывать титулы. Это очень важно для клуба, для болельщиков и для президента. Я здесь, чтобы помочь команде", – приводит слова Яремчука официальный сайт Бенфики.

Напомним, Яремчук подписал 5-летний контракт с лиссабонцами. Бенфика заплатит 17 млн евро, а значительную часть из этой суммы получит Динамо, которое 4 года назад продал украинца в Гент.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема