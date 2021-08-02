"Моя робота – забивати голи, і я приїжджаю в Бенфіку, щоб забити багато голів. Я це робив і раніше, і буду наполегливо працювати, щоб продовжувати робити це тут. Я відчуваю велику відповідальність чи то перед Бенфікою, чи перед президентом клубу Руєм Коштою або вболівальниками. Я наполегливо працюватиму, щоб забивати голи.

Яремчук визначився з ігровим номером у Бенфіці

Я вже знав про історію Бенфіки, але коли я пішов до музею, я міг побачити велику історію клубу, та її пристрасних уболівальників. Це найбільший клуб Португалії. Усі знають Бенфіку. Тому я говорю про відповідальність. Коли я побачив відео уболівальників Бенфіки і побачив заголовки, я сказав собі: "Я повинен добре працювати кожного дня".

Поради Шевченка? Я розмовляв з ним, коли я був у збірній України на чемпіонаті Європи 2020 року. Ми тоді говорили про Бенфіку. Він сказав мені, що це чудовий клуб, в якому я отримаю неймовірне задоволення від гри та стану кращим як футболіст, це буде добре для моєї кар'єри. В суботу я знову заговорив з ним і Шевченко привітав мене.

У мене немає секретів щодо розвитку кар'єри. Кожен може досягти цього, якщо щодня наполегливо працюватиме і віддаватиме все. Перша велика мета Бенфіки – вигравати титули. Це дуже важливо для клубу, для вболівальників та для президента. Я тут, щоб допомогти команді", – наводить слова Яремчука офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, Яремчук підписав 5-річний контракт із лісабонцями. Бенфіка заплатить 17 млн євро, а значну частину з цієї суми отримає Динамо, яке 4 роки тому продало українця в Гент.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема