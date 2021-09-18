"Дружба с Яремчуком? Все началось с академии. Яремчук был в группе старших. Была легкая дедовищина. 95-й год посылал в магазин 97-й. А они уже брали листочек, деньги и передавали нам. Ребята 95-го года, те же Яремчук и Бурда нас защищали.

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Помню, что Яремчук попросил сходить в магазин. Нам родители давали на неделю 30-40 грн. Мы пошли, все купили, а он говорит: "А почему вы себе ничего не купили?" Мы говорим, что это же его деньги. Он дал 10 гривен на сникерс, а я мог на эти деньги жить три дня. Это мне сильно запомнилось. С того момента мы и начали дружить. В сборной Украины, как родственные души", – поделился Миколенко в интервью YouTube-канала BurBuzz.

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