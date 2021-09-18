"Почему я до сих пор не в Серии А? Моя задача – играть. Мне никогда не говорили: "Если хочешь – ты уезжаешь". Это все слухи. Далее слухов никуда это не продвигалось.

"Не сказал бы, что Барселона без Месси – не Барселона": Миколенко надеется побороться за места повыше в Лиге чемпионов

Моя любимая команда – Барселона. Любому футболисту с амбициями хотелось бы поиграть на высоком уровне. Но я сейчас очень рад, что играю за Динамо, я играю в Лиге чемпионов. Я счастлив", – рассказал Миколенко в интервью BurBuzz.

Отметим, что Виталий сыграл в 8 матчах текущего сезона за киевлян, записав в свой актив 2 ассиста.

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