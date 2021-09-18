"Дружба з Яремчуком? Все почалося з академії. Яремчук був в групі найстарших. Була легка дідівіщина. 95-й рік посилав в магазин 97-й. А вони вже брали листочок, гроші і передавали нам. Хлопці 95-го року народження, ті ж Яремчук і Бурда нас захищали.

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Пам'ятаю, що Яремчук попросив сходити в магазин. Нам батьки давали на тиждень 30-40 грн. Ми пішли все купили, а він каже: "А чому ви собі нічого не купили?" Ми говоримо, що це ж його гроші. Він дав 10 гривень на снікерс, а я міг на ці гроші жити три дні. Це мені сильно запам'яталося. З того моменту ми і почали дружити. У збірній України, як споріднені душі", – поділився Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Відзначимо, що Віталій відіграв у 8 матчах поточного сезону за киян, записавши до свого активу 2 асисти.

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