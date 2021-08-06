"Называем его Роман, потому что так проще. Мы стараемся подготовить его к матчу против Морейренсе, он может быть полезным в этой встрече.

Яремчук получил дополнительный шанс дебютировать за Бенфику

У нас есть два травмированных форварда, которые рискуют пропустить матч. Родриго Пинья под вопросом, но Сеферович, скорее всего, не сыграет. Поэтому Яремчук будет в составе", – приводит слова Жезуша MaisFutebol.

Отметим, потенциальный дебют Романа в новом клубе может состояться уже завтра, 7 августа, начало в 20:00. Напомним, Бенфика заплатила за него 17 миллионов евро, Яремчук подписал контракт на 5 лет.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема