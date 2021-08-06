"Яремчук будет в составе": Жезуш признался, когда украинец дебютирует за Бенфику
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш поделился мыслями относительно линии атаки лиссабонцев перед стартом португальского первенства.
"Называем его Роман, потому что так проще. Мы стараемся подготовить его к матчу против Морейренсе, он может быть полезным в этой встрече.
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У нас есть два травмированных форварда, которые рискуют пропустить матч. Родриго Пинья под вопросом, но Сеферович, скорее всего, не сыграет. Поэтому Яремчук будет в составе", – приводит слова Жезуша MaisFutebol.
Отметим, потенциальный дебют Романа в новом клубе может состояться уже завтра, 7 августа, начало в 20:00. Напомним, Бенфика заплатила за него 17 миллионов евро, Яремчук подписал контракт на 5 лет.
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