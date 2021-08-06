"Яремчук буде у складі": Жезуш зізнався, коли українець дебютує за Бенфіку
Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш поділився думками щодо лінії атаки лісабонців перед стартом португальської першості.
"Називаємо його Роман, тому що так простіше. Ми намагаємося підготувати його до матчу проти Морейренсе, він може бути корисним у цій зустрічі.
Яремчук отримав додатковий шанс дебютувати за Бенфіку
У нас є два травмованих форварди, які ризикують пропустити матч. Родріго Пінья під питанням, але Сеферовіч, швидше за все, не зіграє. Тому Яремчук буде в складі", – наводить слова Жезуша MaisFutebol.
Зазначимо, потенційний дебют Романа у новому клубі може відбутись вже завтра, 7 серпня, початок о 20:00. Нагадаємо, Бенфіка заплатила за нього 17 мільйонів євро, Яремчук підписав контракт на 5 років.
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