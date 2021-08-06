"Називаємо його Роман, тому що так простіше. Ми намагаємося підготувати його до матчу проти Морейренсе, він може бути корисним у цій зустрічі.

Яремчук отримав додатковий шанс дебютувати за Бенфіку

У нас є два травмованих форварди, які ризикують пропустити матч. Родріго Пінья під питанням, але Сеферовіч, швидше за все, не зіграє. Тому Яремчук буде в складі", – наводить слова Жезуша MaisFutebol.

Зазначимо, потенційний дебют Романа у новому клубі може відбутись вже завтра, 7 серпня, початок о 20:00. Нагадаємо, Бенфіка заплатила за нього 17 мільйонів євро, Яремчук підписав контракт на 5 років.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема