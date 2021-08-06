Нападающий Бенфики Роман Яремчук может впервые сыграть в португальском первенстве в ближайшие выходные.

Форвард лиссабонцев Харис Сеферович травмировался в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Спартака и пропустит 2 недели, сообщает O Jogo.

Яремчук воссоединился с партнерами по Бенфике перед потенциальным дебютом

Наставник Бенфики Жорже Жезуш рассчитывает, что в субботнем матче против Морейренсе именно Яремчук может заменить швейцарца.

Отметим, что украинец присоединился к делегации Бенфики после вояжа "орлов" в Москву на матч со Спартаком. Потенциальный дебют Романа в новом клубе может состояться уже завтра, 7 августа, начало в 20:00. Напомним, Бенфика заплатила за него 17 миллионов евро, Яремчук подписал контракт на 5 лет.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема