Футбольное сообщество во всем мире продолжает оказывать мощную информационную и финансовую поддержку нашему государству.

Японский клуб Сёнан Бельмаре представил форму в цветах украинского флага, сообщает журналистка Шарлотта Паттерсон на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Комплект экипировки был назван "Подсолнечная форма". Дизайнеры во время создания футбольных доспехов вдохновлялись цветами нашего флага и подсолнечниками, которые являются национальным цветком Украины.

Примечательно, что на домашних матчах клуб раздает болельщикам семена подсолнечника, а также установил на арене ящики для пожертвований в пользу Украины. По состоянию на сегодняшний день уже было роздано 240 тысяч пачек зерен. Все средства от продажи формы будут направлены на помощь нашему государству.

Напомним, Сёнан Бельмаре в текущем розыгрыше чемпионата Японии идет в турнирной таблице предпоследним, набрав после 17-ти туров шестнадцать очков.

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Shonan Bellmare unveiled their ‘Sunflower Uniform’ last month in honour of Ukraine. The colours taking inspiration from the Ukrainian flag and sunflowers which is Ukraines national flower



All proceeds going to charities to support Ukrainians @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/0Kek8mILVY — Charlotte Patterson (@kirbyhazard) June 24, 2022