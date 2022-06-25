Японский клуб презентовал форму в цветах украинского флага – средства от продажи направят на помощь Украине
Футбольное сообщество во всем мире продолжает оказывать мощную информационную и финансовую поддержку нашему государству.
Японский клуб Сёнан Бельмаре представил форму в цветах украинского флага, сообщает журналистка Шарлотта Паттерсон на своей странице в социальной сети Твиттер.
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Комплект экипировки был назван "Подсолнечная форма". Дизайнеры во время создания футбольных доспехов вдохновлялись цветами нашего флага и подсолнечниками, которые являются национальным цветком Украины.
Примечательно, что на домашних матчах клуб раздает болельщикам семена подсолнечника, а также установил на арене ящики для пожертвований в пользу Украины. По состоянию на сегодняшний день уже было роздано 240 тысяч пачек зерен. Все средства от продажи формы будут направлены на помощь нашему государству.
Напомним, Сёнан Бельмаре в текущем розыгрыше чемпионата Японии идет в турнирной таблице предпоследним, набрав после 17-ти туров шестнадцать очков.
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