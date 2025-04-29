"Я очень взволнован, мне не терпится показать, на что мы способны. Смена имиджа? Это, чтобы немного развлечь себя. Мне скучно дома, поэтому я так поступил.

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Хотел бы, чтобы меня запомнили как хорошего игрока, а также как вежливого и уважительного человека. Меня так воспитывали родители.

Что могу сказать тем, кто считает меня пижоном? Пока я побеждаю, никто ничего не может мне сказать; когда меня побеждают, то могут.

Интер очень сильная команда в обороне; это их лучшее оружие. Они очень хорошо играют на контратаках. Но мы хорошие, и нам нужно отдать все, что у нас есть, чтобы пройти в следующий раунд. Интер играет в полуфинале Лиги чемпионов, и хочет выйти в финал. Они отдадут все, что у них есть. Игрок Интера? Баррела или Лаутаро. Мне нравится следить за командой.

В моем возрасте мало кто из игроков сыграл так много матчей (100) за Барселону. Не всем это удается. В 17 лет не каждый может играть на том уровне, на котором я, и это ценю. Не чувствовал страха, но у меня была мотивация и покалывание в животе. Оставил этот страх позади в парке Матаро давным-давно.

В футболе нет возраста. Все дело в качестве и менталитете. Если ты готов, то ты готов. Мы доказываем это, мы очень молодая команда, и мы на очень высоком уровне. Возраст – это всего лишь число.

Как дети, мы видели, когда Барселона выиграла Лигу чемпионов в 2015 году. Чувствуем привязанность к нашим цветам. Хотим побед, и чтобы наша команда оказалась на вершине. Это другое ощущение, когда ты воспитанник Ла Масии, и играешь в дерби или Класико.

Давление Лиги чемпионов? Я бы не назвал это давлением; атмосфера, подобная финалу Кубка Испании, – это то, чем ты выходишь и наслаждаешься. На днях была игра, в которой мы страдали физически, наши ноги не могли больше выдерживать, и мы были невероятно напряжены. Но наши сердца сильнее наших ног.

Во время блэкаута я не знал, что делать. Отключение электроэнергии заставило нас всех нервничать. Но мы сосредоточены на полуфинале, это сейчас самое главное.

Сравнение с Месси? Я ни с кем себя не сравниваю, тем более с Месси. Оставлю это вам. Я стараюсь быть собой и идти своим собственным путем. Я восхищаюсь Лео, как лучшим в истории, но я не сравниваю себя с ним", – цитирует Ямаля AS.

Напомним, Барселона сыграет с Интером в полуфинале Лиги чемпионов завтра, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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