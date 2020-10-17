Киевская Оболонь полностью провалила начало сезона в Первой лиге. В первых пяти поединках подопечные Валерия Иващенко потерпели три поражения и, как следствие, занимают в турнирной таблице предпоследнюю строчку. Кроме того, "пивовары" на ранней стадии вылетели из Кубка Украины. И это команда, которая в прошлом сезоне до последнего претендовала на выход в элиту.

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По сообщениям СМИ президент Оболони Александр Слободян поставил главному тренеру ульмиматум – в случае поражения от Николаева последний может паковать свои вещи. Киевский клуб, в итоге, не смог удержать победу в этом матче, расписав с "корабелами" ничью.

Как следствие, Слободян после матча провел с тренерским штабом серьезный разговор на повышенных тонах и отправил Иващенко в отставку, сообщает "Футбол NEWS".

"Почему сплошной брак? Я этого понять не могу. Я уже молчу, что никакой картины игры нет. Чем дальше, тем вижу... Я разочарован. Поэтому будем менять ситуацию. И первого, и второго тренера, к сожалению, мы не имеем морального права держать. Второй не помогает, а первый.... Я вижу, что команда вышла на матч не настроенной. Нужно вносить коррективы, разумные коррективы, подсказывать игрокам по ходу матча", – сказал Слободян.

К слову, вакантное место в Оболони прочат экс-наставнику молодежной сборной Украины Павлу Яковенко, известному по работе с юношескими и молодежной сборными Украины.

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