Первая лига, 7 тур

Горняк-Спорт – Агробизнес – 0:0

Верес – Нива Т – 3:1

Голы: Гегедош, 5, 84, Петько, 65 – Кисленко, 54

Волынь – Металлист 1925 – 0:0

Прикарпатье – ВПК-Агро – 0:1

Гол: Горбаченко, 67

Оболонь – Николаев – 1:1

Голы: Батальский, 48 – Яворский, 76

Авангард – Кристалл – 2:1

Голы: Пограничный, 3, Синицкий, 90+5 – Гливый, 90

Удаление: Бородай, 35

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Программу игрового дня открывали команды, которые находятся на верху турнирной таблицы. Матч между Горняком-Спорт и Агробизнесом получился ровным и не порадовал зрителей забитыми мячамми – 0:0.

Такая же участь постигла и центральный матч тура. Металлист 1925 больше владел инициативой в выездном матче против Волыни, но забить так и не смог. Отметим, что лучане тоже не отсиживались в обороне. Ничья – закономерный счет.

Прикарпатье и ВПК-Агро были вынуждены играть на крайне ужасном газоне. О любых красивых комбинациях нельзя было и мечтать. Неудивительно, что единственный мяч в отчетной встрече был забит после подачи с углового.

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А вот во Млинове, где свои домашние матчи проводит Верес, голов было предостаточно. Уже на 5-й минуте Роберт Гегедош открыл счет, мастерски исполнив штрафной удар. Волынь смогла отыграться после перерыва усилиями Кисленко, который вышел на замену. Однако довольно быстро ровняне забили второй. Опять помог стандарт. После навеса в штрафной тернополян возникла суматоха, в которой удачно сориентировался Петько и отправил мяч в сетку. Ближе к концу игры дубль оформил Гегедош, точным ударом завершив контратаку.

Победа принесла Вересу заслуженные три очка. Сейчас у команды Юрия Вирта 10 очков. Ровняне занимают четвертую строчку в турнирной таблице и с игрой в запасе отстают от лидера всего на 2 пункта.

Оба аутсайдера нынешней камапнии были близки к тому, чтобы прервать свои неутешительные серии. Оболонь вела в счете против Николаева, но позволила гостям сравнять счет. Поэтому "пивовары" остались на предпоследней строчке. В свою очередь Кристалл мог набрать свои первые очки в текущем сезоне. Херсонцы сравняли на 90-й минуте игры с Авангардом, но в компенсированное время умудрились снова пропустить и остались единственной командой чемпионата без набранных очков.