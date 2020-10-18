55-річний фахівець відновив свою тренерську кар'єру в клубі Першої ліги.

Київська Оболонь визначилась з головним тренером після звільнення Валерія Іващенка.

Президент Оболоні звільнив тренера після нічиєї, – ЗМІ

Колектив Першої ліги очолив відомий фахівець Павло Яковенко, повідомляє офіційний сайт "пивоварів". Терміни та умови контракту наразі невідомі, однак оголошений персональний склад тренерського штабу. Допомагати Яковенкові будуть Геннадій Литовченко та Валерій Іващенко. Тренером воротарів стане Геннадій Тарасюк.

Нагадаємо, востаннє Яковенко займався тренерською діяльністю у 2008-2012 роках – працював з молодіжною збірною. Також екс-гравець Динамо очолював Металург із Нікополя, Борисфен, а також російські Хімки, Кубань, Ростов і Уралан.

Оболонь після 7-ми турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 15-ту сходинку, набравши 4 очки. До слова, у столичної команди є дві гри в запасі.

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