Яковенко голом помог Эсбьергу вырвать ничью, дубль Гриня и ассист Юрченко поспособствовали разгромной победе Вайле

Очередной тур чемпионата Дании оказался удачным для украинских легионеров. Юрий Яковенко, Сергей Гринь и Владлен Юрченко отличились результативными действиями в составе своих команд.

Дания, Суперлига, Чемпионская группа

Есбьерг – Митьюлланд – 2:2

Голы: Яковенко, 61, Остин, 90+3 – Оньека, 47, Я. Поульсен, 71

Дания, Суперлига, Группа выбывания

Вайле – Сеннерюск – 4:1

Голы: Гринь, 4, 50, К. Финнбогасон, 22, Греве, 31 – П. Кристиансен, 85

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Эсбьерг, за который выступает Яковенко, по ходу матча дважды вынужден был отыгрываться, но все же сумел завоевать ничью. На гол Оньеки забитым мячом ответил именно украинец, удачно замкнувший подачу с левого фланга. Зато на гол Поульсена в добавленное арбитром время нашелся ответ у Остина, который воспользовался ошибкой голкипера гостей. Ничья в этом матче увеличила отрыв Митьюлланда от Копенгагена, идущего первым, до 5-ти очков Эсбьерг – на пятой строчке.

А в битве неудачников первенства Вайле оказался на голову сильнее Сеннерюска. Счет уже на 4-й минуте открыл Гринь, сыгравший на добивании в быстрой контратаке. Далее Юрченко головой сбросил мяч на Финнбогасона, и тот бильярдным выстрелом поразил дальний угол, а на 31-й минуте Греве сделал счет разгромным.

На старте второго тайма дубль оформил Гринь. Сергей получил пас от Финнбогасона, финтами качнул защитника и с левой пробил в дальний угол. Сеннерюска сподобился лишь на гол престижа Кристиансена под занавес матча. Такой результат, однако, не слишком изменил турнирное положение команд. Оба клуба идут в зоне переходных матчей. Вайле от спасительной позиции отделяет 8 очков, Сеннерюск – всего 3.

Видео голов и обзор матча Вайле – Сеннерюск: