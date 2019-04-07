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Зозуля с Альбасете одержал очередную победу в Сегунде – украинец блестяще отреагировал на новые матерные оскорбления

15:03 151 Читати українською
Зозуля с Альбасете одержал очередную победу в Сегунде – украинец блестяще отреагировал на новые матерные оскорбления
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Тарас Котив Тарас Котив

Роман Зозуля вышел в стартовом составе Албасете против Алькоркона на матч 33-го тура второго дивизиона чемпионата Испании. Команда украинца не отпускает Гранаду в борьбе за второе место, дающее право подняться в Примеру.

Испания. Сегунда 2018/19, 33-й тур

Алькоркон – Альбасете – 0:1

Гол: Фебас, 43

Удаление: Гарсия, 77 (Альбасете)

В первые 45 минут лучше выглядел Алькоркон, который создал втрое больше голевых моментов, но свой единственный шанс реализовал Альбасете. После розыгрыша штрафного Фебас подхватил мяч и расстрелял вратаря с близкого расстояния. Середняк Сегунды даже пару раз побеспокоил каркас ворот, но ему это не очень помогло. Зозуля же в первом тайме больше работал на оборону. У Романа было много работы и движения в центре поля, он выносил и перехватывал мячи, а также удивительно точно отдавал передачи – все его пасы находили адресат.

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После перерыва украинец принял участие в трехходовке, которую завершал дальним ударом Акунья. Это был только 2-й точный выстрел Альбасете за час игры. На 63-й очередной шанс упустил Алькоркон. Надаль потянул удар в упор. Наставник гостей почти сразу снял с поля легендарного победителя ЛЧ-2010 Салли Мунтари, который отдал голевой пас, но в целом проводил не очень выразительный матч. Затем партнер Зозули по атаке Акунья убежал в контратаку, однако из острого угла попал во вратаря.

Роман завершил игру на 73-й минуте, уступив место на поле опорнику Мальсе под громкий свист и матерные оскорбления фанатов Алькоркон. В ответ украинский форвард просто поднял руки вверх и поаплодировал враждебно настроенным трибунам – удивительно достойная реакция на моральное давление и свист, которые ему приходиться испытывать почти на каждом выездном матче.

Отметим, что Зозуля не доиграл матч впервые за 2 месяца. Среди возможных причин – Роману несколько раз доставалось от соперников, да и тренер стремился сохранить хрупкий результат, насытив среднюю линию.

Даже противоречивое удаление за игру рукой лежа не помешало команде украинца победить. Альбасете набирает 60 очков, всего на 1 балл отставая от Гранады и уступая лидеру Осасуне тремя пунктами. Алькорон остается 11-м (44 очка).

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