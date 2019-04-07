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Яковенко голом допоміг Есб'єргу вирвати нічию, дубль Гриня та асист Юрченка посприяли розгромній перемозі Вайле

22:00 134 Читать на русском
Яковенко голом допоміг Есб'єргу вирвати нічию, дубль Гриня та асист Юрченка посприяли розгромній перемозі Вайле
Радість Яковенка / Ritzau Scanpix

Черговий тур чемпіонату Данії виявився вдалим для українських легіонерів. Юрій Яковенко, Сергій Гринь і Владлен Юрченко відзначилися результативними діями в складі своїх команд.

Данія, Суперліга, Чемпіонська група

Есб'єрг – Мітьюлланд – 2:2

Голи: Яковенко, 61, Остін, 90+3 – Оньєка, 47, Я. Поульсен, 71

Данія, Суперліга, Група вибування

Вайле – Сеннерюск – 4:1

Голи: Гринь, 4, 50, К. Фіннбогасон, 22, Греве, 31 – П. Крістіансен, 85

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Есб'єрг, за який виступає Яковенко, в ході матчу двічі змушений був відіграватися, та все ж зумів вибороти нічию. На гол Оньєки забитим м'ячем відповів саме українець, який вдало замкнув подачу з лівого флангу. Натомість на гол Поульсена в доданий арбітром час знайшлася відповідь в Остіна, який скористався помилкою голкіпера гостей. Нічия у цьому матчі збільшила відрив Мітьюлланда від Копенгагена, який іде першим, до 5-ти очок; Есб'єрг – на п'ятій сходинці.

А в битві невдах першості Вайле виявився на голову сильнішим за Сеннерюск. Рахунок уже на 4-й хвилині відкрив Гринь, який зіграв на добиванні в швидкій контратаці. Далі Юрченко головою скинув м'яч на Фіннбогасон, і той більярдним пострілом вразив дальній кут, а на 31-й хвилині Греве зробив рахунок розгромним.

На старті другого тайму дубль оформив Гринь. Сергій отримав пас від Фіннбогасона, фінтами хитнув оборонця і з лівою пробив у дальній кут. Сеннерюск спромігся лише на гол престижу Крістіансена під завісу матчу. Такий результат, однак, не надто змінив турнірне становище команд. Обидва клуби йдуть у зоні перехідних матчів. Вайле відділяє від рятівної позиції 8 очок, Сеннерюск – лише 3.

Відео голів та огляд матчу Вайле – Сеннерюск:

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