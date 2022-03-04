Алина Буяльская жестко обратилась к футбольным шутам Путина, которые предпочитают не замечать преступления в Украине.

Жена хавбека Динамо в Instagram опубликовала видео с призывом к выражению четкой позиции со стороны российских футболистов.

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"Почему вы молчите??!! Яйца на камеру показывать умеете, а язык в жопе Путина держите!" – эмоционально добавила от себя Алина.

Добавим, что ни один из ныне действующих российских футболистов резко не осудил действия Путина. Максимум, который "выжали" Смолов и еще несколько человек – бесцветное "нет войне".

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