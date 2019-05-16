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Яя Туре вместо Динамо может переехать в Китай

16 мая 15:25 323 Читати українською
Яя Туре вместо Динамо может переехать в Китай
Яя Туре / соцсети

Бывший полузащитник Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре может перейти в китайский клуб Циндао Хайню.

Китайский клуб Циндао Хайню заинтересован в подписании ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщает The Sun.

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Недавно легенда Манчестер Сити проводил мастер-класс для детей из академии киевского Динамо, а затем заявил о готовности выступать за "бело-синих".

Туре уже имеет опыт игры в чемпионате Украины. В сезоне 2003/04 он защищал цвета донецкого Металлурга.

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