Яя Туре: Поиграть год-два за Динамо – не проблема

Бывший футболист Манчестер Сити Яя Туре прокомментировал возможность стать игроком Динамо.

"Поиграть год или два в Динамо? Это – не проблема. Я поговорю с Дмитрием Селюком об этом", – улыбаясь, сказал Туре в эфире программы "Бомбардир".

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Кроме того, Яя встречался с главным тренером "бело-синих" Александром Хацкевичем. Белорусский специалист отметил, что Туре идет динамовская форма.

Напомним, недавно ивуариец, последним клубом которого был греческий Олимпиакос, побывал на базе киевского Динамо, где потренировал молодых игроков.

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