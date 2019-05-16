Яя Туре замість Динамо може переїхати в Китай

Колишній півзахисник Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре може перейти у китайський клуб Циндао Хайню.

Китайський клуб Циндао Хайню зацікавлений у підписанні івуарійського півзахисника Яя Туре, повідомляє The Sun.

Циганик пояснив, чому Яя Туре не потрібен Динамо

Нещодавно легенда Манчестер Сіті проводив майстер-клас для дітей з академії київського Динамо, а потім заявив про готовність виступати за "біло-синіх".

Туре вже має досвід гри у чемпіонаті України. У сезоні 2003/04 він захищав кольори донецького Металурга.